In Eccellenza va in scena domani (ore 15 su tutti i campi) la quarta giornata di ritorno. Nel campo del Monastir, rivelazione del torneo, arriva la capolista Ferrini. Una partita aperta a qualsiasi risultato. L’Ilvamaddalena è impegnata a Siniscola col Budoni. Al Frogheri di Nuoro si affrontano Nuorese e Ossese. I barbaricini sono chiamati a riscattare la sconfitta di La Maddalena. La Villacidrese, che ha tesserato Minerba dal Muravera, ospita il Sant’Elena. A Elmas, il fanalino di coda Asseminese deve vedersela con l’Arbus. A Ghilarza, gli uomini di Ivan Cirinà ricevono il Bosa. Il Taloro Gavoi fa visita al Guspini. In chiave salvezza, punti che scottano nelle gare Castiadas-Idolo e Li Punti-Porto Rotondo.

In Promozione. Si gioca domani, alle 15, la seconda giornata di ritorno della promozione. Nel girone A, la capolista Monteponi riceve l’ostica Andromeda. Il Villasimius, al comunale Is Casas, affronta la Fermassenti. L’avversario della Sigma è il Quartu 2000. Le altre: Atletico Narcao-Atletico Cagliari e La Palma-Gonnosfanadiga. Posticipata alle 16 Selargius-Orrolese.

Quattro incontri nel girone B. Spiccano Buddusò-Tortolì e Paulese-Macomerese. In campo anche Samugheo-Fonni e Bittese-Bonorva. Nel gruppo C è sfida a distanza per il trio di testa formato da Calangianus, Tempio e Usinese. Queste ultime due sono impegnate davanti al pubblico di casa. I galletti con il San Teodoro e l’Usinese col Porto Cervo. Trasferta per il Calangianus contro l’Oschirese.

Nei cinque gironi di Prima categoria si gioca, sempre domani, la seconda giornata di ritorno. Domenica riprende anche il torneo di Seconda categoria.

© Riproduzione riservata