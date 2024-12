Monastir e Budoni non intendono separarsi. È da sette turni che queste due squadre sono al comando della classifica di Eccellenza. Domenica scorsa, nella dodicesima giornata, ironia della sorte, hanno rimediato assieme la prima sconfitta stagionale. La squadra di Marcello Angheleddu è stata battuta in casa 0-1 dal Calangianus, mentre i biancocelesti si sono dovuti arrendere 1-0 al Tempio. Si ferma, così, a quarantacinque la striscia di risultati utili consecutivi da quando Angheleddu è in sella alla panchina al Monastir. E si ferma a mille minuti l’inviolabilità della porta difesa da Daga e compagni. I biancoblù non subivano gol dalla prima giornata.

Ne ha approfittato l’Ossese che con veemenza si inserisce nella lotta per il primo posto. I bianconeri di Giacomo Demartis si sono sbarazzati senza grandi problemi del San Teodoro 0-3 ottenendo la quinta vittoria consecutiva e ora sono a sole due lunghezze dal duo di testa. E domenica prossima al “Walter Frau” di Ossi arriva il Monastir. Franchi e compagni, insieme all’Iglesias, sono le uniche formazioni a non aver ancora pareggiato.

Con i tre punti conquistati col Budoni anche il Tempio è rientrato pienamente nella corsa per il salto diretto di categoria. Appena quattro punti separano i galletti dalla cima. Il Calangianus mantiene la quinta piazza, ultima disponibile per partecipare ai playoff. È rimasta a due punti di distanza dai giallorossi la Nuorese che al “Frogheri” ha ritrovato il sorriso grazie al successo contro l’Iglesias. Alghero e Villasimius restano nel cuore della classifica. Entrambe hanno pareggiato. I giallorossi a Carbonia, i sarrabesi in casa contro il Li Punti.

Nella zona calda, preziosa boccata d’ossigeno per il Taloro Gavoi che in virtù del successo nello scontro diretto col Barisardo si porta fuori dalla zona playout. Gli ogliastrini ora sono ultimi da soli. Primo punto per la Ferrini Cagliari targata Bebo Antinori. Nella delicatissima sfida col Ghilarza, le contendenti non si sono fatte male. I blucerchiati sono penultimi, mentre al momento nella zona playout ci sono Ghilarza e Carbonia.

