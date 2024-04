È grande bagarre per l’assegnazione del titolo di migliore giocatore del campionato di Eccellenza. Al termine della stagione mancano solamente due giornate e la lotta per il primo posto resta apertissima con cinque calciatori che posso raggiungere il primato. Domenica scorsa si è giocata la quindicesima giornata di ritorno. Gianluigi Illario, centrocampista dell’Iglesias, che nella giornata precedente era solo al comando, non ha giocato in quanto i minerari hanno osservato il turno di riposo. Ne ha approfittato Andrea Porcheddu, centrocampista del Carbonia, agganciando il giocatore rossoblù a quota venti voti. Insomma, un derby sulcitano per questo speciale titolo. Porcheddu è protagonista della rimonta del Carbonia, uscito fuori dalla zona retrocessione e che ad oggi disputerebbe lo spareggio salvezza. Contro il San Teodoro, l’ex Arzachena ha segnato il gol dell’uno a uno che ha innescato il sorpasso (completato allo scadere con il gol di Wojcik).

Alle loro spalle, con una sola preferenza in meno, ci sono Michele Fadda del Sant’Elena e Michele Suella della Villacidrese. Le due compagini di appartenenza di Fadda e Suella domenica scorsa hanno salutato in anticipo il massimo campionato regionale retrocedendo matematicamente in Promozione. I due giocatori si sono comunque distinti in questa stagione e proveranno a giocarsi questo titolo che sarebbe una piccola soddisfazione personale.

Prima piazza raggiungibile anche l’esterno dell’Ossese Mattia Gueli che ha conquistato il diciottesimo punto. Ma per lui, come anche per Fadda e Suella, potrebbero non bastare i due voti che restano da assegnare. Mauricio Bringas (Iglesias), non avendo giocato, è rimasto a diciassette ma era già fuori dal discorso primo posto. Ha centrato il diciottesimo punto Davide Baratteli del Tuttavista.

