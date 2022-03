L’Ossese come da pronostico batte l’Asseminese e vola in testa alla classifica del campionato di Eccellenza in attesa della gara di domani dell'Ilva. Nell’altro anticipo della 28ª giornata l’Arbus di Nunzio Falco piega il Sant’Elena. I bianconeri hanno rifilato quattro reti al fanalino di coda Asseminese. Protagonista Virdis, autore di una tripletta. L’altra rete è di Chelo.

Sconfitta per il Sant’Elena. Succede tutto nel primo tempo. L’Arbus passa al 6’ con Atzori. Al 28’ pari di Caboni su rigore. Al 45’ il gol decisivo di Atzori.

Nel girone A di Promozione il derby tra Orrolese e Andromeda finisce in parità. A segno Simone Mura (O) e Congiu (A).

Pari anche nel derby del gruppo B. Tra Tharros e Arborea termina senza reti. Tra le due formazioni restano sette punti di distacco.

Nel girone C, seconda vittoria stagionale per il Valledoria che s’impone (2-1) contro il Porto Cervo.

