In Eccellenza la capolista Ilvamaddalena riposa, ma può festeggiare lo stesso. Questo perché non ne approfitta la Ferrini, che fa 1-1 con la Villacidrese ed è a -6 con una partita in più. Non basta il gol di Federico Boi in avvio: è un pareggio che impedisce ai cagliaritani di avvicinarsi in maniera netta, alla vigilia di due trasferte (Ossese e Barisardo) con in mezzo il proprio turno di riposo l’11 febbraio, senza poter rigiocare in casa fino all’ultimo weekend di febbraio contro la Tharros. Si riavvicina al secondo posto il Tempio, terzo a -3 dopo il 3-0 al Sant'Elena ossia il nono successo su dieci gare casalinghe. I quartesi sono in piena crisi e ora ultimi da soli, dopo il pari proprio della Villacidrese: la vittoria manca dall’1 novembre, 1-4 a Gavoi sul Taloro quando c’era ancora Marco Piras allenatore, e le sconfitte consecutive ora sono tre senza mai segnare. Nel prossimo turno, oltre a Ossese-Ferrini, trasferte per le altre due di testa: l’Ilva va a Barisardo, il Tempio a Sassari col Li Punti.

Corsa playoff. Finisce 2-2 lo scontro diretto tra San Teodoro e Ossese. Ne approfittano Ghilarza e Villasimius, che vincendo (rispettivamente 4-0 sul Barisardo e 2-0 sul Calangianus) si inseriscono nella corsa per gli spareggi. I guilcerini in zona playoff ci sono a pieno, quinti con 32 punti, insegue la squadra di Nicola Manunza sesta a -2. Spreca invece l'Iglesias, comunque al decimo risultato utile consecutivo: avanti 1-3 fino all'88' a Gavoi col Taloro si fa riprendere in pieno recupero sul 3-3 dal veterano bomber Roberto Mele. Pareggi per 1-1 in Bosa-Tharros e Carbonia-Li Punti, nei minerari in gol il sedicenne Riccardo Lambroni al primo centro in Eccellenza.

