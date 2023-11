Allunga ancora l’Ilvamaddalena in vetta al campionato di Eccellenza. Si sono giocate oggi sei gare valide per la 12esima giornata. Con una rete di Matini al 16’ della ripresa, la squadra di Carlo Cotroneo vince (0-1) a Gavoi contro il Taloro balzando a quota 27.

Al secondo posto sale il Tempio che ha travolto (4-0) il San Teodoro. Reti di Roccuzzo (doppietta), Igene e Bulla.

Terza piazza per la Ferrini Cagliari che ha espugnato (1-3) il campo della Ferrini. Blucerchiati avanti con Boi. Poi il momentaneo pari di Basciu. Si scatena quindi Usai che sigla una doppietta.

Scivola dal secondo al quarto posto il Ghilarza sconfitto (4-0) a Bonorva dal Bosa. Da segnalare la tripletta del russo Sagitov. L’altro gol è firmato da Unali.

Successo (3-1) in rimonta dell’Iglesias contro il Barisardo. Ogliastrini in vantaggio con Bitep. Per i minerari nell’ordine marcature di Caverzan, Bringas su rigore e Isaia.

Incamera i tre punti anche la Tharros che supera (2-1) a Oristano la Villacidrese. Per gli oristanesi reti di Tetteh e Sanna. In mezzo il gol di Muscas per l’ultima della classe.

Domani si giocano (ore 15) Sant’Elena-Calangianus (campo “Suergiu” di Capoterra) e Li Punti-Ossese.

© Riproduzione riservata