Nel turno N.27 che prevedeva tutte le partite in contemporanea, di domenica, considerato che era stato disputato il precedente infrasettimanalmente, le 4 portacolori galluresi del massimo campionato sardo hanno sfiorato l'en plein.

Sono stati infatti 10 i punti ottenuti, frutto di 3 vittorie e un pareggio. Le prime due della classifica, Ilvamaddalena e Tempio, hanno battuto allo "Zichina" per 3-0 il Carbonia, mentre gli azzurri tempiesi hanno trionfato in trasferta a Ghilarza, con un più che eloquente 2-5.

Seppur di "corto muso”, ha primeggiato al "Signora Chiara" il Calangianus, che dopo l'exploit di Barisardo in settimana ha cercato e ottenuto meritatamente il bis, che lo allontana dai play out. Anzi, oggi come oggi, sarebbe direttamente salvo, poiché sono più di 7 (esattamente 9) i punti che vanta in più dalla quart'ultima.

Il San Teodoro Porto Rotondo ha terminato la sua fatica domenicale dividendo, con un goal per parte, la posta con il Li Punti; che appena mercoledì aveva superato a Sassari la capolista Ilva.

Grande l’apporto che hanno dato i cannonieri delle squadre galluresi, specie quelli isolani e tempiesi con un bottino di 8 sui 10 totali: i goleador delle due faranno di tutto per porre la loro firma sul derby che le vedrà opposte al "Manconi" nel prossimo turno.

La copertina, nonostante sia rimasto a secco da 3 turni (riposo compreso) ma nelle settimane addietro si era preso la scena calando il poker di reti, spetta al Teodorotondino Alessio Mulas. Alle sue spalle si insediano il Tempiese Victory Igene (11) e il compagno di squadra Alessio Virdis (10). Per quanto riguarda i maddalenini è Facundo Maitini la punta di diamante con 8 reti, compresa quella di ieri. Per quanto concerne i calangianesi nessuno figura nella parte alta del tabellone marcatori, ed è il difensore Romolo Putzu il miglior realizzatore con 4 centri. Sono stati in parecchi ad andare in rete e in tal modo hanno apportato punti alla causa. Ma soprattutto è l'arcigna difesa ad essere una garanzia con in testa l'estremo Forzati, ieri quasi inoperoso, che nelle due partite (entrambe vincenti) dopo il riposo ha tenuto inviolata la sua porta.

© Riproduzione riservata