La vittoria chiama, il "Limbara" risponde presente. È stato un sabato (primo anticipo della stagione) da incorniciare, sia per il Tempio che per il Calangianus, le due rappresentanti in Eccellenza, dell'alta Gallura.

Per quelle rivierasche invece, un punto a testa: il Budoni lo ha raccolto in casa del Monastir, nella gara clou della 3a giornata, fra squadre che non nascondono le loro ambizioni, ma che si sono equivalse concludendo sullo 0-0.

A proposito di zero il San Teodoro Porto Rotondo è riuscito a cancellarlo dalla propria casella, conquistando il primo punto in casa nel confronto terminato 1-1 col Taloro Gavoi, ma non riuscendo ad abbandonare l'ultima poltrona.

Tornando ai piedi del "Limbara" è significativa e importante la vittoria dei giallorossi di Simone Marini, che per tutto l'arco della gara, sia prima che dopo la superiorità numerica, le hanno tentate tutte per scardinare la difesa Cagliaritana. Manis in più di un’occasione, la traversa e qualche imprecisione, sembrava dovessero frapporsi a Dombrovoschi e soci sulla strada del successo. Poi, dopo essersi trovati in svantaggio, il vecchio cuore giallorosso è salito in cattedra, e alla fine il successo è arrivato. A proposito di vecchio cuore giallorosso è stato osservato, ad inizio gara, un minuto di silenzio per ricordare un pilastro della difesa di metà anni ‘80 e inizio ‘90, Sebastiano Casu.

Ad agosto, nel torneo a lui intitolato, il Calangianus aveva reso omaggio ad un altro roccioso e amato difensore, Paolo Zuncheddu, prematuramente scomparso un anno fa e ricordato a Perfugas, suo paese natale, con un torneo, vinto proprio dal Calangianus.

Chiudiamo col Tempio, solitario in vetta alla classifica, grazie ai successi su altrettanti incontri, e ora a tutta birra sia in campionato che in Coppa Italia.

Incontrerà infatti nell'ordine: il Monastir in casa alla 4a, subito dopo, mercoledì 9, in Coppa Italia, il Budoni in trasferta (ritorno il 23), e ancora il Carbonia in trasferta alla 5a, poi al "Manconi" contro l'Ossese, per concludere il tour, a fine mese, con la Stragallurese mare-montagna in quel di San Teodoro.

Ad alcune di queste partite non potrà prendere parte il giovane Enrico Zirolia, a seguito del cruento "scontro" (non sanzionato dalla terna) con un avversario nella vittoriosa partita di Ghilarza.

© Riproduzione riservata