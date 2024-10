La Nuorese vince il recupero in casa contro oil Barisardo e risale la classifica: 3-1 il risultato finale a favore della squadra di Invan Cirinà andata a segno al 13' di gioco con Cocco, al 34' con Villa e nella ripresa al 21' con Manca. Il gol della bandiera del Barisardo lo ha siglato Melis a sette minuti dalla fine.

La Nuorese ha iniziato la gara con Trini; Satta, Emerson, Dessolis; Laconi, Cadau, Steri, Cocco, Cossu; Villa, Manca. Il Barisardo con Deronia; Adamo, Kostic, Sohili, Firulesko; Mihali, Mabo; Melis, Dimitrijevic, Murgia; Jovic. La gara in programma sabato scorso era stata rinviata su richiesta della Nuorese in segno di lotto per la strage avvenuta pochi giorni prima.

