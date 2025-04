Sabato la gran festa per il ritorno in Serie D. In anticipo alle 16, si gioca Budoni-Nuorese: i ragazzi di Raffaele Cerbone sono pronti a centrare il quindicesimo successo sulle 15 gare giocate in casa in questa stagione, ma anche a festeggiare a fine gara un campionato straordinario, indimenticabilmente vinto contro squadroni del calibro di Tempio, Monastir e Ossese.

La società del presidente Giovanni Sanna ha già annunciato la conferma dell'allenatore Cerbone, che ha letteralmente trascinato la squadra verso la Serie D a un anno dalla retrocessione in Eccellenza. A Budoni e dintorni c'è clima di festa grande: i numeri dicono che è stato un trionfo con 28 gare giocate, 22 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta. E il successo in casa di tutte le partite in calendario. Roba da Guinness dei primati.

«Devo ammettere che è stata davvero una bella vittoria», dice mister Cerbone. «Abbiamo iniziato il girone di ritorno con due punti in meno del Monastir, allora capolista: oggi vantiamo dieci punti in più. Devo dire che il Monastir, il Tempio, l'Ossese che ha vinto la Coppa Italia, il Villasimius, l'Iglesias e il Calangianus si sono dimostrate grandi squadre. Un campionato tecnicamente superiore alla media con giocatori che hanno calcato anche i campi della Serie A e Serie B come Cocco e Feola. Tantissimi quelli che hanno militato in C e in D. Vincere non è stato facile: merito nostro con miei complimenti a tutte le squadre che hanno giocato questo campionato».

Per domenica sono in programma Alghero-San Teodoro, Calangianus-Ossese, Ferrini-Monastir, Li Punti-Tempio, Villasimius-Barisardo, Taloro-Ghilarza e Iglesias-Carbonia (derby d'altri tempi).

