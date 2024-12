Anche le ultime gare del 2024, nonchè della quindicesima ed ultima del girone di andata, portano in dote alle 4 squadre Galluresi del campionato di Eccellenza 7 punti.

Il sogno di una notte di inizio inverno per il Budoni, che vincendo nell'anticipo di sabato si era portato solitario in vetta, è durato, come esplica bene un famoso detto Sardo, «Dai Nadale a Sant'Istevene», un solo giorno.

Infatti il Monastir, con il poker rifilato all'Alghero, se l'è ripresa il giorno dopo. In ogni caso l'undici di Cerbone conserva intatto il secondo posto: 2 punti sotto il Monastir, e 3 di vantaggio sull'Ossese insediatasi al terzo posto.

Chi veramente continua a stupire, sia i suoi affezionati supporter, ma in generale un po’ tutti, è il Calangianus. Il duo Marini-Rotelli senza tralasciare il preparatore dei portieri Aisoni, ed anche tutta la compagine societaria, presieduta da Dino Fois, non possono che essere soddisfatti di questo brillante inizio di stagione. Occupare il quinto posto, che in concreto significa far parte del ristretto lotto di aspiranti ai play off, va ben oltre le più rosee aspettative. Il traguardo da raggiungere però, era e rimane quello di disputare un campionato all'insegna della tranquillità, mantenendo una distanza di sicurezza dalla zona calda.

Gli ultimi tre punti giunti "in cascina" sono stati conquistati da Dombrovoschi e company nell'ultima "Stragallurese" dell'anno, a spese del San Teodoro Porto Rotondo. A proposito dei Teodorotondini si può dire che, nonostante la sconfitta, la loro posizione di classifica è rimasta pressochè invariata. Ed inoltre se capitan Muzzu e compagnia saranno bravi a mantenere nel prossimo futuro, la stessa carica agonistica e lo stesso spirito dimostrato al "Signora Chiara" , a loro calza a pennello un altro famoso detto sardo: "Su arriu sacconzada in caminu".

Per completare l'argomento non manca che parlare del Tempio: la squadra di Giorico è riuscita a portar via un punto dalla lunghissima e faticosa trasferta di Villassimius. In svantaggio di un gol a riequilibrare le sorti, nella ripresa, è stato Lemiechevsky, che smessi i danni di ispiratore indossati nella penultima di campionato, a rimesso quelli da goleador.

Da segnalare in chiusura l'esordio di Lautaro Schinnea che si è distinto in occasione del gol del compagno d'attacco. I "galletti" pur essendo stati costretti a cedere la terza poltrona all'Ossese, rimangono pienamente nei play promozione : sono infatti a -4 dal Budoni, -1 dall'Ossese, ed a + 6 dal Calangianus, che chiude il quintetto.

