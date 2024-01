Il Tempio ha passato un periodo al secondo posto in classifica in Eccellenza, ma dopo l'ultima giornata (dove ha perso 3-0 a Oristano contro la Tharros nell'anticipo di sabato) è scivolato in quarta posizione, fuori dal podio. Oggi i Galletti recuperano la partita della prima giornata del girone di ritorno sul campo dell'Iglesias: calcio d'inizio alle ore 15. Non si era giocato il 6 gennaio perché, dopo un sopralluogo fra l'arbitro e i due capitani, l'arbitro aveva decretato come il campo fosse impraticabile.

La partita. L'Iglesias ha vinto le ultime quattro partite consecutive: dovesse fare cinque raggiungerebbe il Ghilarza al quinto posto, entrando così in zona playoff. Un risultato che sarebbe superlativo per la formazione allenata da Giampaolo Murru, che fino a un mese fa era nei bassifondi della classifica. Per il Tempio, di contro, vincere vorrebbe dire effettuare il controsorpasso sull'Ossese terza e andare a -10 dall'Ilvamaddalena, con la possibilità di sfruttare nel prossimo weekend il turno di riposo della capolista (già effettuato dalla squadra di Giuseppe Cantara).

