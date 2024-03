“Il mare luccica… e la montagna piange”. Le parole, un po’ riadattate, della celebre canzone di Lucio Dalla possono riassumere lo stato d'animo delle quattro squadre galluresi dell'Eccellenza, all’indomani della dodicesima giornata di ritorno.

Partendo dal mare: è abbagliante il luccichio che emanano l'Ilvamaddalena e il San Teodoro Porto Rotondo. Gli isolani liquidano la pratica Taloro con un più che eloquente 4-0 e ora attendono solamente che anche l'aritmetica dia il suo assenso per il meritato ritorno, dopo un solo anno, in serie D.

Dal canto suo il San Teodoro, dopo aver battuto nell'anticipo di sabato per 2-0 il Tempio, occupa il nono posto (38 punti) e sente aria di riconferma nella categoria. Se poi riuscisse a scagliare qualche altra freccia vincente, magari dall'arco del suo principe del gol Alessio Mulas (22 centri) fugherebbe ogni residuo dubbio. Chi invece si deve rimboccare le maniche e riprendere a “cantare” per centrare i rispettivi obiettivi sono le squadre dell'interno della Gallura: Tempio e Calangianus. Ad un grande acuto sono chiamati già mercoledì prossimo gli uomini di Cantara: al "Manconi" per la gara di recupero arriva il ritrovato Bosa e senza se e senza ma è obbligatorio vincere. I tempiesi taglierebbero il traguardo dei 50 punti tondi, rimarebbero sempre al secondo posto ma con 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici, con il valore aggiunto che il primo posto nei play off concede.

Anche il Calangianus non si può più distrarre: d'ora in avanti dovrà giocare tutte le gare che mancano al termine come se fossero delle finali senza appello. Ovvero con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Nelle cinque gare che mancano i giallorossi, così come tutte le altre galluresi, non dovranno stare alla finestra, augurandosi che altre inciampino, ma hanno in calendario oltre che alcuni scontri diretti, che si sa valgono doppio, anche la cosidetta "Stragallurese del Limbara", in trasferta.

