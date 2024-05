Mariano Navone si qualifica per le semifinali dei Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

L'argentino ha dovuto lottare quasi tre ore per avere la meglio su Emilio Nava 4-6, 6-1, 7-6(4). E o statunitense di origini messicane, 127 della classifica mondiale, ha il grande rimpianto, essendosi trovato in vantaggio 4-1 nel set decisivo, prima della reazione del suo avversario, testa di serie numero 3 del torneo.

In semifinale, Navone affronterà il vincente del match tra Luciano Darderi, numero 8 del seeding, e l'argentino Federico Coria.

© Riproduzione riservata