Sconfitta tra gli applausi. La Techfind Selargius si arrende anche in Gara 2 dei quarti di finale playoff contro le Panthers Roseto e chiude la sua stagione nella Serie A2 Femminile di basket (75-62 il risultato finale in favore delle abruzzesi, che sfideranno Alpo in semifinale).

Cala dunque il sipario invece sulla 12° stagione in serie A2 delle sarde, caratterizzata dalla prima storica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Nell’ultima partita stagionale è stata Reani la miglior realizzatrice (22 punti), coadiuvata da El Habbab (15) e Ceccarelli (12).

La gara. Equilibrio sostanziale in avvio: Roseto trova punti in contropiede, mentre Selargius fa meglio sotto canestro e conduce sul +3 al 10'. Ceccarelli e Cecili spingono in attacco, e se Roseto tira meglio dal campo, soprattutto dai tre punti, Selargius approfitta dei miss match. Squadre negli spogliatoi sempre sul filo dell'incertezza (38-41).

Nel terzo periodo cambia tutto: Sorrentino e campagne innalzano l’intensità difensiva, causando un calo delle percentuali da parte delle padroni di casa, mai dome grazie alle triple di Reani. Miccio inaugura però una lunga striscia positiva al tiro, e l’energia di Cecilia fa terminare il penultimo quarto 50-64. Vani i tentativi di rimonta nei dieci minuti finali, con alcuni guizzi d’orgoglio di Berrad e Ceccarelli, ma Roseto è solida e non sbaglia un colpo. Si chiude 62-75 tra lacrime e applausi del pubblico.

San S. Selargius-Roseto Basket 62-75

Techfind Selargius: Reani 22, El Habbab 15, Berrad 8, Granzotto 5, Ceccarelli 12, Mura, Pandori, Igenito, Valenti ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Amadasi

Panthers Roseto: Aispurua 7, Sorrentino 13, Obouh-Fegue 15, Cecili 13, Miccio 14, Resemini 2, Bona, Bardarè 10, Mattera ne, Maroglio 1. Buzzanca

Parziali: 23-20; 38-41; 50-64

