Luigi Di Maio diventerà presto papà. La sua compagna aspetta un bimbo che nascerà a settembre.

I due fanno coppia fissa da più di un anno, quando lei, Alessia D’Alessandro – ex modella, 33 anni -, aveva pubblicato una foto sui social in cui compariva insieme al fidanzato e la didascalia: “Innamoratevi”.

Di Maio, ex ministro degli Esteri ed ex capo del Movimento 5 Stelle, ora è rappresentante dell'Unione Europea nella regione del Golfo. La compagna, invece, ha origini tedesche e vive da molti anni in Germania. In passato si era candidata nel collegio di Agropoli-Castellabate nel 2018. E sempre in Germania nascerà il figlio che avrà con Di Maio.

(Unioneonline/s.s.)

