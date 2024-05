Il Primo Trofeo Città di Olbia invade la città. Nel tardo pomeriggio di oggi i protagonisti della manifestazione di calcio giovanile organizzata dalla Olbia 1905 Academy e riservata alla categorie Primi calci, Pulcini ed Esordienti hanno sfilato nel centro storico accompagnati dai genitori.

Pronti a esordire domani sui campi di calcio di Olbia, Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo per la due giorni che coinvolgerà 98 squadre, di cui 86 appartenenti a club dilettantistici e 12 a società professionistiche. «È uno spettacolo poter vedere tanta gente e tanti bambini radunati qua per quella che è la vostra festa», si rivolge così alla folla il presidente della Olbia 1905 Academy, nonché ex calciatore e capitano dell’Olbia Calcio Gianni Spanu. «Vorrei che questo torneo si svolgesse all’insegna del fair play: chiedo ai genitori di non avere troppe aspettative se non quella che i figli si divertano, perché per noi è la sola cosa che conta», aggiunge l’organizzatore dell’evento.

Gli fa eco l’assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata. «Vorrei ringraziare l’Olbia 1905 Academy per questa passerella: vedere tanti bambini in giro per il centro della città è bellissimo», dice. «Auspico una competizione col giusto agonismo, che rispetti i valori dello sport che sono fondamentali per la crescita dei bambini».

Al Primo Trofeo Città di Olbia parteciperanno, tra le altre, Olbia e Torres, ma anche le “big” Cagliari, Juventus, Milan, Roma e Monza.

