Riflettori puntati sulla Ittiri Arena, che domani e domenica sarà teatro delle prime due prove del Campionato Italiano Rallycross 2024. Oggi, oltre alle verifiche ante-gara, i piloti hanno avuto modo di misurarsi col tracciato sia in versione classica sia in quella “reverse”, che verrà percorsa nella gara di domenica.

Sei le classi in gara. La più attesa è indubbiamente la Rx5, in cui si affronteranno tre piloti, tutti su Skoda Fabia R5. Oltre a Fabio Mezzatesta, a caccia del titolo italiano, e Rosario Montalbano, ai nastri di partenza ci sarà anche il pilota di casa, Valentino Ledda. Il diciassettenne di Burgos, campione in carica nella Stc-1600, domani debutterà nella nuova categoria.

Nella Rx1 (ex Supercar), si daranno battaglia Fabrizio Marrone e Sergio Vacca, entrambi su Mitsubishi Lancer. In Rx3-Rallycross Junior (ex Super 1600/STC min 1600) in programma il duello tra Matteo Valazza su Peugeot 206 e Armando Tocchio, Peugeot 106. Nella Rx4 (ex STC min 2000/STC plus 2000), invece, la sfida tutta sarda tra il vice campione italiano Gianni Saddi (Citroën Ds3) e le Renault Clio di Fois, Masala e Vacca. Nella categoria Kart Cross, in gara Mauro Vicario (Speedcar Xtreme), Thomas Buccolieri (Gmn Kart Cross), Danny Pozzi (Semog Attack) e l’Under 18 Marcus Martinelli (Gmn Kart Cross). Infine, nella Sport Rx, al via la Fiat 500 Proto di Daniele Catena.

Il programma. Domani si comincerà con le libere (9.30-11.30), seguite dalle tre manche di qualifica di cinque giri ciascuna in programma rispettivamente alle 12 (Q1), alle 13 (Q2) e alle 14.30 (Q3), e dalle finali, che prevedono 7 giri, in programma alle 16.

Domenica stesso piano ma con qualche piccola variazione di orario: prima le libere (9-11), poi le tre manche di qualifica, rispettivamente alle 11.30 (Q1), alle 12.30 (Q2) e alle 13.30 (Q3), e infine le finali, dalle 15.30, seguite dalle premiazioni.

All’Europeo. Intanto, il tredicenne di Benetutti, Bernardo Bitti, è pronto al debutto nella Fia European Autocross Championship che si aprirà domani a Seelow, in Germania. Il giovanissimo portacolori dell’Autoservice Sport si allena sul kartcross da un anno e, dopo i positivi test effettuati di recente in Spagna, domani e domenica esordirà al volante del Kartcross Semog Racing. Il Campionato Europeo Fia Autocross prevede cinque round. Oltre a quello in programma in Germania domani e domenica, ci saranno le tappe del 21 luglio a Saint-Georges de Montaigu (Francia), del 18 agosto a Nyirad (Ungheria), del 22 settembre Maggiora (Italia) e del 13 ottobre a Mollerussa (Spagna).

Slalom di Loceri. Lo scorso weekend, si era chiuso con successo un altro appuntamento tricolore in terra sarda, il 7º Slalom di Loceri. A imporsi, come nel 2023, è stato Salvatore Venanzio (Radical Sr4 Suzuki, 173,31 punti), che ha preceduto Salvatore Arrasta (Formula Gloria, 174,21) e Luigi Vinaccia (Osella Pa9, 175,70). Nella gara, valida per il Campionato Italiano Slalom, è arrivato anche l’ottimo quarto posto di Lussorio Niolu (Radical Suzuki, 188,73), primo dei sardi davanti ad Andrea Acquas (Radical Suzuki, 188,92).

Soddisfatto Andrea Acquas, alfiere Mrc Sport: “Gara molto bella e tecnicamente molto impegnativa, forse tra le più difficili e spettacolari del circuito. La macchina è andata bene; ho chiuso al primo posto di classe e al quinto nella classifica assoluta a due decimi dal quarto. Purtroppo, dopo aver fatto il tempo migliore nella prima manche, ho toccato dei birilli, incassando delle penalità. Peccato perché il quarto posto era alla portata. I primi tre, invece, che sono quelli che si giocheranno il campionato italiano, al momento sono inavvicinabili”.

Commento positivo anche da parte dell’organizzatore, Fabrizio Seoni di Ogliastra Racing: “L’ottima riuscita della gara organizzata in collaborazione con la Regione Sardegna, il Comune di Loceri e l’Unione dei Comuni dell’Ogliastra e Arbus ProMotors ci riempie di gioia. In questo territorio c’era tantissima attesa e questo aspetto si è confermato con la grande partecipazione di pubblico presente lungo tutto il tracciato di gara. Vincente anche lo spirito di accoglienza del paese, nata dalla volontà condivisa con la popolazione di Loceri che ci ha ospitato, di organizzare una festa per il pubblico. L’attenzione verso i concorrenti e gli appassionati sono le prerogative di questa nostra realtà ogliastrina, siamo un’isola lontana geograficamente ma che vuole essere vicina a tutti nel modo di vedere lo sport automobilistico”.

