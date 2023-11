Soltanto il Ghilarza approfitta del pareggio di ieri della capolista Ilvamaddalena. La squadra di Giacomo Demontis ritrova la vittoria (1-0) contro l’ostico Sant’Elena. A segno Pinna.

Cadono invece in casa Ferrini Cagliari e Villasimius. La squadra di Sebastiano Pinna è stata battuta (1-2) dal Li Punti. Per i sassaresi marcature di Coulibaly e Pucinelli su rigore. Per i blucerchiati Usai sempre su rigore.

I sarrabesi sono stati invece sconfitti (0-1) dal Bosa. Decisivo per gli uomini di Tore Carboni il gol di Sagitov. Al “Signora Chiara” di Calangianus, l’Iglesias trova la prima vittoria (0-1) esterna.

Tre punti anche per il Taloro che a Gavoi piega (1-0) il Carbonia. Rete di Malesa. Secondo punto stagionale per la Villacidrese che pareggia (0-0) col Barisardo.

Ieri si sono giocate Ilvamaddalena-Tempio 0-0 e San Teodoro-Tharros 1-0.

