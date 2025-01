Un figlio d’arte al Monastir in Eccellenza; Edoardo Suazo, classe 2005, attaccante, figlio dell'ex bomber del Cagliari e dell'Inter David Suazo, è l’ultimo innesto nella squadra di Marcello Angheleddu: il giovane talento sarà a disposizione fin da domenica in casa contro l’Iglesias.

In carriera, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ha avuto delle esperienze in Sardegna con Ferrini, Selargius e Sant’Elena per poi giocare nella scorsa stagione in Serie D al Chisola, dove ha realizzato un gol nell’ultima giornata del Girone A. Per lui sarà la prima volta in Eccellenza e ritrova Fabio Vignati, con cui è stato al Sant’Elena, e Riccardo Arangino con cui era al Cagliari.

«𝐻𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑢𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐷», le parole di Suazo. «𝐴𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑒̀ 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖. 𝐸̀ 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜, 𝑏𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒. 𝐼𝑙 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟 ℎ𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑖 𝑒 𝑑𝑜𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜».

