La sconfitta contro il Tempio non ha intaccato granché la classifica e, per quanto per differenza reti resti sotto il Monastir, il Budoni può ancora godere della vetta in classifica. Un campionato di Eccellenza che procede a gonfie vele quello della compagine biancoceleste che, dopo dodici giornate, si gode i suoi 29 punti, guadagnati con nove vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (stessi risultati della squadra di mister Angheleddu).

Domenica, al comunale di Budoni alle ore 15, i ragazzi di Raffaele Cerbone attendono il Villasimius. Partita importantissima per continuare la corsa al primo posto e per cercare di mettere un po' di distanza con la diretta concorrente, impegnata con l'Ossese, terza potenza del torneo. A dirigere l'incontro ci sarà Marco Piras di Alghero, coadiuvato dagli assistenti Tiberio Deidda di Carbonia e Daniele Figus di Oristano.

La squadra budonese ha, inoltre, già cominciato a muoversi sul mercato, proprio per raggiungere quanto prima l'obiettivo della salita in Serie D. La società del Presidente Filippo Fois ha messo mano al centrocampo, riabbracciando Sandro Scioni, che ha vestito questa maglia nella stagione 22/23 (annata al termine della quale, tramite playoff, era arrivata la promozione in Serie D) e accogliendo dall'Iglesias l'argentino classe '96 Mauricio Fabián Bringas.

