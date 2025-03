Inizia oggi alle 15 la volata finale del campionato di Eccellenza. In programma la venticinquesima giornata. Il Budoni è sempre al comando con cinque punti di vantaggio sul Tempio e sei sul Monastir. La capolista è attesa a Sassari dal Li Punti, unico incontro posticipato di mezzora (15,30). I sassaresi attraversano un momento delicatissimo, non vincono addirittura dal dieci novembre dello scorso anno e nel girone di ritorno hanno raccolto appena quattro punti. Sono penultimi, piena zona retrocessione, a cinque punti dai playout. Sulla carta i biancocelesti di Cerbone sono nettamente favoriti e non intendono rallentare la corsa che porta in Serie D.

Trasferta ricca di insidie per il Tempio che fa visita all’Iglesias, allo stadio “Monteponi”, in una sfida che richiama anche il passato glorioso delle due società. I galletti sono reduci da cinque vittorie consecutive. I minerari, ora quinti della classe, ultimi a bloccare il Budoni, vogliono giocare le carte disponibili, anche se minime, per agganciare il treno playoff.

Il Monastir, che mercoledì scorso ha perso l’occasione di avvicinarsi alla vetta raccogliendo un solo punto dal recupero col Barisardo, gioca ugualmente in trasferta contro il San Teodoro Porto Rotondo. Ruzzittu e compagni devono far punti per evitare di scivolare in zona playout.

Al “Walter Frau” di Ossi, i bianconeri di Giacomo Demartis affrontano il Carbonia con l’obiettivo di dare un calcio alla crisi. A caccia di quel successo che manca dalla prima giornata di ritorno. Il Carbonia che, grazie alla roboante vittoria col Li Punti è uscito dalla zona calda, non intende tornarci e venderà cara la pelle. A Gavoi, si trovano davanti Taloro e Villasimius.

Al “Signora Chiara” di Calangianus, i giallorossi di Simone Marini inseguono i tre punti contro un Ghilarza in grossa difficoltà.

L’Alghero, caduto in zona playout, gioca l’incontro tra ex nobili con la Nuorese che domenica scorsa ha ritrovato il successo.

Delicatissimo in chiave salvezza lo scontro diretto in scena al campo di Viale Marconi a Cagliari tra Ferrini e Barisardo.

