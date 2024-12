È terminato in parità (1-1) il recupero tra Calangianus e Carbonia, valido per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. La gara era stata sospesa al 30' del primo tempo sul risultato di 0-1 lo scorso 8 dicembre, per un infortunio occorso all’arbitro. Il gol dei minerari era stato segnato da Leonardo Tocco al 5'. Si è ripartiti dalla mezzora della prima frazione. Nella ripresa, in pieno recupero (92'), il pareggio della formazione di Simone Marini con Dombrovoschi.

Il Calangianus occupa sempre la quinta posizione con 23 punti. Il Carbonia aggancia in penultima posizione la Ferrini a quota 11. Domenica prossima i giallorossi ricevono al "Signora Chiara" il San Teodoro Porto Rotondo, mentre il Carbonia è atteso proprio dalla Ferrini a Cagliari in quello che si annuncia un delicatissimo scontro salvezza.

