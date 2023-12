Fabio Vignati è il nuovo allenatore del Sant'Elena.

«Siamo felicissimi che abbia accettato di svolgere questo ruolo», dice il presidente, Luca Meloni. «Non ha sicuramente bisogno di presentazioni. È ancora un grande difensore e una persona fantastica. La sua esperienza sarà fondamentale».

Nelle ultime quattro stagioni prima del passaggio al Sant’Elena, Vignati ha indossato la maglia del Muravera. Per undici anni ha militato nei professionisti, in tutte le categorie (dalla Serie A alla ex C2). Due presenze nella massima serie, entrambe con la maglia del Cagliari e sempre contro la Juventus, venticinque in Serie B (e una rete), e quasi duecento in Serie C.

Classe 1984, originario di Roma e dal 2005 “sardo acquisito”, ha esordito in Serie A il 29 maggio 2005 contro la Juventus di Del Piero, Trezeguet, Ibrahimovic, Nedved e Cannavaro. Un regalo del tecnico Daniele Arrigoni. Era subentrato a Rocco Sabato. Ha giocato con Gianfranco Zola, David Suazo, Diego Lopez, Mauro Esposito e Andrea Cossu. Il primo gol nei professionisti lo ha segnato col Cesena in Serie B.

