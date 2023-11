Una squadra imbattuta in Eccellenza (Ilvamaddalena, capolista del torneo); due in Promozione (capolista Monastir nel girone A e Nuorese prima nel gruppo B).

L'Ilva di Carlo Cotroneo è una macchina da gol: in 12 gare giocate ne ha vinto nove, pareggiandone tre. Ha segnato 18 gol, subendone 5. Tutti numeri trasformati in un vantaggio di otto punti della capolista su Tempio e Ghilarza, fermE a 22 punti. In Promozione, il Monastir su dieci gare ne ha vinto sei, pareggiandone quattro.

Lo stesso ha fatto la Nuorese a nord. La squadra più prolifica nell'Eccellenza è l'Ossese con venti reti, quella con la difesa più ermetica l'Ilva che come detto è stata bucata solo cinque volte.

Nel gruppo A della Promozione, i reparti più avanzati più forti con 21 reti sono quelli di Monastir e Castadas a sud e e del Lanteri a nord con 25 gol all'attivo.

© Riproduzione riservata