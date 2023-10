Sei anticipi su otto gare previste: nel campionato di Eccellenza si iocano sabato alle 16 Bosa-Igòesias, Ghilarza-Villacidrese, Ilva-Barisardo, San Teodoro-Calangianus, Tempio-Li Punti, Villasimius-Sant'Elena. Domenica. alla stessa ora. Carbonia-Tharros e Ferrini-Ossese. Riposa il Taloro.

In Promozione, girone A, anticipano a sabato alle 16 Connosfanadiga-Castiadas, Monastir-Guspini, Selargius-Arborea. Nel girone B Fonni-Siniscola, Stintino-Porto Torres e Usinese-Nuorese. Tutte le altre gare, salvo ulteriori modifiche, sono in programma per domenica sempre alle 16.

In Serie D non sono al momento previsti anticipi per le sarde. Domenica alle 15 (con possibili richieste alle 14 e alle 14,30), si giocano Cos-Trastevere, Budoni-Ischia, Cavese-Uri e Boreale-Latte Dolce.

