Sono due gli anticipi in programma domani (ore 15) nel campionato di Eccellenza. Spicca il derby tra Nuorese e Taloro Gavoi. La squadra di casa, ultima della classe, ha l’obbligo di vincere per cercare di avvicinarsi almeno alla zona playout. Diverso obiettivo per il Taloro, quarto in classifica, che ambisce agli spareggi promozione.

L’altro incontro è quello di Sassari tra il Lu Punti di Cosimo Salis e il San Teodoro. Anche la posta in palio scotta. I sassaresi sono penultimi a quattro lunghezze dal Monastir, quartultimo. Il San Teodoro occupa la terza posizione.

Anche nel girone A di Promozione sono due gli anticipi, sempre alle 15. In programma la sfida tra Castiadas e Guspini, rispettivamente terza e seconda in classifica, e quella tra Atletico Cagliari e Selargius.

Nel girone B, l’Arborea è attesa domani (15) a Paulilatino dalla Paulese. L’Atletico Bono riceve (15) il Santa Giusta. Nel girone C, gli anticipi sono, alle 15, Tempio-Coghinas e, alle 15.30, Porto Torres-Sennori e Usinese-Thiesi. Il Tempio è in testa alla classifica con un punto di vantaggio su Stintino e Usinese.

© Riproduzione riservata