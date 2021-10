La gara clou in programma sabato nel campionato di Eccellenza è Villacidrese-Ferrini. I padroni di casa hanno iniziato molto bene la stagione, frenando poi la loro corsa, mentre i cagliaritani hanno accelerato, scavando con gli avversari addirittura un distacco di dieci punti. Domani la Villacidrese cercherà il riscatto. A sperare nella frenata della capolista, ovviamente le sue inseguitrici Sant'Elena, Taloro , Ghilarza, Arbus e Castiadas. Il pronostico però è tutto per la Ferrini. Attesa anche per Budoni-Nuorese con i barbaricini favoriti e con il Budoni affidato in settimana al nuovo allenatore Raffaele Cerbone tornato dopo alcuni anni alla squadra che ha guidato anche in Serie D.

Promozione. In Promozione, girone B, si giocano Arborea-Ozierese e Paulese-Sadali. Nel gruppo C, Calangianus-Lanteri.

