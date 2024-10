Grande attesa per le gare in programma domani nel campionato di Eccellenza. La capolista Tempio, apparsa finora la squadra più in forma, ospita un'altra grande , il Monastir, rafforzata dall'attaccante, Andrea Sanna (ha giocato anche in Serie C), che si aggiunge a Cocco, ex Cagliari e a Sergo Nurchi, ex Cos. Tutti bomber da due cifre a campionato.

Attesa anche per Budoni-Ossese, un'altro scontro fra grandi: due partite di grande richiamo, destinate a fare spettacolo e portare sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni.

Riflettori puntati anche su Iglesias-Alghero e a Taloro-Calangianus. La Nuorese, reduce dalla vittoria nel recupero col Barisardo, affronta il Ghilarza.

A Cagliari, la Ferrini ospita il Li Punti. A Villasimius, gli uomini di Nicola Manunza inseguono il primo successo col San Teodoro Porto Rotondo. A Lanusei, si gioca Barisardo-Carbonia. Una gara dal risultato molto incerto.

