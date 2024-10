Si è svolto nella sede del Comitato regionale della Figc il sorteggio per le gare di semifinale della Coppa Italia di Eccellenza: in programma Carbonia-Villasimius e Ossese-Budoni. Le gare di andata saranno giocate il 13 novembre alle 15, a Carbonia e Ossi. Quelle di ritorno, a campi invertiti, sono in programma il 27 novembre. Accederanno alla finalissima le formazioni che al termine delle due sfide avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità, saranno calciati i rigori.

L’Ossese detiene il titolo. Nella scorsa edizione ha sconfitto (1-0) il Sant’Elena nella finale giocata ad Abbasanta. I bianconeri avevano alzato la Coppa anche nell’edizione 2021/2022 superando (2-0) il Castiadas. A vincere tra i due trofei dell’Ossese, il Budoni che, appunto, nella Coppa 2022/2023, ha ottenuto il successo contro il Carbonia al termine dei calci di rigore. Anche i minerari vantano una competizione nel palmares: conquistata nella stagione 2019/2020 battendo ad Oristano l’Atletico Uri. Hanno perso due finali nelle stagioni 2009/2010 e 2022/2023. Il Villasimius non ha mai raggiunto la finale.

Per la Coppa Italia di Promozione, stabiliti gli accoppiamenti degli incontri validi per i quarti di finale. Mercoledì 13 novembre (ore 15) le partite di andata: Coghinas-Usinese, Buddusò-Bonorva, Lanusei-Atletico Cagliari e Terralba-Guspini. Il ritorno è previsto mercoledì 27 novembre.

