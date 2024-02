Seconda sconfitta stagionale per l’Ilvamaddalena caduta (2-1) a Sassari contro il Li Punti nel turno infrasettimanale valido per la 26esima giornata. La squadra di Salis ha sbloccato il risultato con Arnaudo nel primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Pucinelli. A 3’ dallo scadere Facundo Maitini accorcia le distanze. Una battuta d’arresto indolore per gli uomini di Cotroneo. La Ferrini Cagliari ha infatti perso (1-0) sul campo dell’Iglesias scivolando addirittura in quinta posizione. Per i minerari a segno Castaneros.

Mezzo passo falso dell’Ossese che non è andata oltre il pari (1-1) a San Gavino contro il fanalino di coda Villacidrese. I bianconeri restano al secondo posto, a dieci lunghezze dalla vetta. La squadra del Medio campidano è passata in vantaggio con bomber Suella, poi il pareggio di Gueli su rigore.

Rinviato per la pioggia l’incontro tra Tempio e Bosa.

Continua a sorprendere il Villasimius che espugna (1-3) il campo del Carbonia e aggancia il terza posizione il Tempio in attesa della gara del Ghilarza. Le marcature dei sarrabesi di Kassama, Camba su rigore e Manca. Per i biancoblu Basciu.

«Primo tempo tempo sofferto - dice il vice allenatore del Villasimius, Thomas Congia -in un match disputato su un campo al limite dell'impraticabilità. Nella ripresa abbiamo dominato legittimando la vittoria. Tre punti che ci avvicinano alla quota salvezza».

Il Taloro vince (0-1) a Cagliari col Sant’Elena e si allontana dalla zona calda. E’ di Castro il gol decisivo. Bottino pieno anche per il Calangianus grazie al successo (0-1) sul campo del Barisardo. A segno Putzu.

Ha riposato il San Teodoro Porto Rotondo.

