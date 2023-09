Chi sarà il migliore giocatore dell’Eccellenza nella stagione 2023/2024? Nello scorso campionato dominò il capitano della Nuorese, Fabio Cocco, con ben trentatré preferenze su trentaquattro disponibili. Il fantasista ora gioca in Promozione con i barbaricini, reduci dalla retrocessione. È già iniziata la corsa per il suo successore. A stabilirlo saranno gli allenatori delle diciassette squadre che partecipano al massimo campionato regionale. Ciascuno di loro, in ognuna delle trentadue gare delle rispettive squadre, indicherà i tre migliori in campo della formazione affrontata.

Si ripete così per il terzo anno il progetto ideato dal gruppo “L’Unione Sarda” con la collaborazione della Federazione sarda che premierà il vincitore, o i vincitori, al gran gala di fine stagione. Le classifiche saranno pubblicate settimanalmente sul sito online de “L’Unione Sarda”, sezione “Sport in Sardegna”.

La trentaduesima edizione della Serie A sarda è iniziata il dieci settembre scorso. Un campionato sempre affascinante che in questa stagione schiera anche tantissime ex nobili con un passato anche in C come Carbonia, Tempio, Sant’Elena, Villacidrese e Ilvamaddalena. Dopo tre giornate, nella speciale classifica dei migliori, in testa con tre preferenze ci sono sei calciatori. Sono l’attaccante, proveniente dalla Guinea, Mohamed Sory Camara, che sta ben figurando con la matricola Barisardo, l’esperto centravanti Alessio Figos della Ferrini Cagliari che non ha bisogno di presentazioni, il centrocampista dell’Iglesias Gianluigi Illario, figlio d’arte (il padre Riccardo ha giocato nel Palermo), che nella scorsa stagione si classificò al quarto posto, l’esterno Mattia Gueli, tesserato con l’Ossese, l’attaccante Danilo Ruzzittu del San Teodoro, il centrocampista Michele Fadda (Sant'Elena), e un altro bomber, Simone Calaresu in forza alla Tharros.

A punteggio pieno con due punti, avendo le proprie squadre di appartenenza già scontato il turno di riposo, ci sono altri sei giocatori: Luca Di Angelo e Adam Idrissi del Bosa, Gabriele Dore e Andrea Porcheddu del Carbonia e Stefano Demurtas e Victory Igene del Tempio. A questi, con lo stesso punteggio, si aggiungono altri ventisette calciatori. Quattro militano nel Villasimius (Matteo Argiolas, Lorenzo Camba, Sariang Kassama e Luca Melis) e tre nell’Ilvamaddalena, capolista (Diego Di Pietro, Nicolas Maitini e Nicola Serra).

