La preparazione non conosce soste (se non la domenica, ma se necessario si lavora anche nei festivi) e in attesa della nuova stagione di Eccellenza affidata ancora a Diego Mingioni, per i biancoblù la campagna acquisti non si ferma. Il nuovo arrivo è Gianluca Filippi, classe 2004, ex calciatore dell'Iglesias, definito centrocampista capace di rivestire più ruoli quindi assai duttile. Non si può invece considerare un nuovo acquisto ma è bensì un gradito ritorno quello di Lorenzo Isaia, 22 anni, origine romane: era due stagioni fa in serie D proprio con il Carbonia e aveva lasciato un bel ricordo tant'è che non ha mai fatto mistero che il Carbonia fosse diventata con il passare del tempo la sua seconda casa. Viene ritenuto un giocatore di qualità e capace di creare spirito di spogliatoio. A questo punto, salve qualche piccolo ritocco, la rosa viene ritenuta completa. Il Carbonia ha un bilancio molto distante da quello delle big che fra giugno e luglio sono riuscite ad assicurarsi i pezzi pregiati del mercato (fra cui alcuni calciatori del Carbonia in uscita come Porcheddu, Dore, Basciu e Lambroni. L'obiettivo è la salvezza, ottenuta la scorsa stagione con lo spareggio contro la Tharros.

