Carbonia, quasi buona la prima: dopo un’estate segnata da una campagna acquisti low cost, per le note difficoltà di biIancio, ma comunque conclusasi con la formazione di una rosa decisamente soddisfacente e competitiva, il Carbonia ha ben figurato nella prima uscita ufficiale di domenica scorsa, 1-1 contro il quotato Iglesias in Coppa Italia.

Un derby che ha cominciato a fornire ottime indicazioni all’allenatore Diego Mingioni in particolare per l’apporto dato dai giovani del 2007. Il pessimismo delle scorse settimane è stato spazzato da una prestazione convincente, soprattutto nel primo tempo quando i minerari biancoblù hanno rischiato di mettere a segno almeno tre reti. Fisiologico il calo nella ripresa, anche perché ad alzare i ritmi è stato l’Iglesias di Murru.

Ma il bicchiere viene visto come mezzo pieno. «C’è soddisfazione – ammette il presidente Stefano Canu – ci teniamo stretto un primo tempo superlativo, a dispetto del gran calco e dei carichi di lavoro: i ragazzi della under mandati in campo hanno dato segnali apprezzabili».

L’anno scorso il Carbonia dovette rinunciare a disputare la Coppa Italia (di cui peraltro era vice campione uscente) perché le vicissitudini societarie costrinsero il club a formare la rosa con enorme ritardo.

© Riproduzione riservata