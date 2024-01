Il Calangianus (Eccellenza) fa shopping. La squadra giallorossa ha ingaggiato quattro calciatori. Tesserati i centrocampisti Davide Delogu (classe 2004), che arriva dal San Teodoro e cresciuto nelle giovanili dell’Olbia, e Luca Belloni (2003), ex Olbia (ha esordito in C) e Primavera del Cagliari, e gli attaccanti Manuel Ruiz Sanchez (1997), spagnolo ex Levico Terme, El Cotillo, Villacanãs, Quintanar, Marchamalo, Villacanãs e Complutense, e Facundo Fiorotto (2001), argentino proveniente dal Fossacesia (Eccellenza abruzzese).

Potrebbero esordire nell’anticipo di domani, in programma al “Signora Chiara” alle 15, contro la Ferrini Cagliari, seconda forza del torneo.

© Riproduzione riservata