Il campionato di Eccellenza è ad un passo dai primi verdetti. Domani, domenica, si gioca la 25esima giornata col Budoni sempre al comando con cinque punti di vantaggio sul Tempio e sei sul Monastir. La capolista affronta la trasferta sul campo del Li Punti (ore 15,30) che non vince dal dieci novembre dello scorso anno con quattro punti raccolti nel girone di ritorno. Una crisi imprevista. Col Li Punti che ha l'obbligo di conquistare punti proprio con la capolista e con la stessa capolista che invece deve vincere per non essere risucchiata dalle inseguitrici. Il Tempio gioca a Iglesias, campo notoriamente ostico.

Il Monastir, che mercoledì scorso ha perso l’occasione di avvicinarsi alla vetta raccogliendo un solo punto dal recupero col Barisardo, gioca ugualmente in trasferta contro il San Teodoro Porto Rotondo che ha necessità di punti per la salvezza. Il Carbonia gioca ad Ossi che ha da tempo perso lo smalto dei giorni migliori. A Gavoi, arriva il Villasimius. Il Calangianus ospita il Ghilarza.

Delicatissimo in chiave salvezza lo scontro diretto in scena al campo di Viale Marconi a Cagliari tra Ferrini e Barisardo.

L’Alghero, scivolato in zona playout, gioca l’incontro tra ex nobili con la Nuorese che domenica scorsa ha ritrovato il successo.

