Domenica alle 15 è in programma la settima giornata del campionato di Eccellenza. In programma Alghero-Taloro Gavoi, Carbonia-Nuorese, Calangianus-Budoni, Ferrini Cagliari-Iglesias, Li Punti-Ghilarza, Monastir-Barisardo, Ossese-Villasimius e San Teodoro Porto Rotondo-Tempio.

Sfida a distanze tra le due squadre di testa. Il Monastir ospita il fanalino di coda Barisardo. E’ chiaramente favorito nel testa coda. Negli ogliastrini ci saranno anche tanti assenti per le squalifiche di De Carlo, Restivo e Dragan.

Il Budoni è atteso al “Signora Chiara” da un Calangianus in gran salute. L’Ossese ospita l’ostico Villasimius. Sfida dal sapore antico quella tra Carbonia e Nuorese, due società con un passato in C.

