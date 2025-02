Anticipo di lusso, domani, sabato, nel campionato di Eccellenza.

In programma Villasimius-Ossese che tornano a incontrarsi dopo la finale di Coppa Italia giocata a Oristano e vinta dai sassaresi.

La gara di domani è valida per la settima giornata di ritorno.

Il Villasimius – che ha perso le ultime tre gare giocate – punta al successo per avvicinare la zona play off: un posto che sembra certo per l'Ossese. Per domani a Villasimius è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Domenica si giocano invece le altre gare: Li Punti, Iglesias-Ferrini Cagliari, Nuorese-Carbonia, Budoni-Calangianus, Taloro Gavoi-Alghero e Tempio-San Teodoro Porto Rotondo.

