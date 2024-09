Se la prima giornata aveva sorriso solamente a 2 delle 4 squadre galluresi, vale a dire Budoni e Tempio, entrambe corsare, rispettivamente a Carbonia e Nuoro, nella seconda c'è anche il Calangianus nel lotto delle vincitrici e anch'esso in trasferta.

I 6 punti conquistati nella giornata inaugurale sono dunque lievitati toccando quota 9. Ciò per merito, oltre che della già citata squadra giallorossa, anche per le riconferme del Tempio, che ha regolato in casa il Barisardo per 3-0, e del Budoni, che sempre tra le mura amiche, si è imposto per 2-0 sul Ghilarza.

Non ha invece raccolto punti il San Teodoro Porto Rotondo, che a Cagliari è stato sconfitto dalla Ferrini, rimanendo così a bocca asciutta per la seconda gara consecutiva. In virtù di questi risultati ritroviamo in vetta nel campionato di Eccellenza con 6 punti sia la squadra di Giorico, che quella di Cerbone, e l'Ossese a far loro compagnia.

C'è tanto Zirolia nel successo tempiese di ieri; il funambolo sassarese infatti, dopo aver festeggiato il suo diciannovesimo compleanno in quel di Nuoro, con un gran gol, su smarcante assist di Lemiechevski, nell'immediato ha restituito il favore, con incisivi assist, che hanno consentito al centravanti azzurro di sbloccarsi, realizzando una doppietta.

I "galletti" si sono ora quasi completamente svelati, e quando i vari Aiana, Bazile, Privat nonché Solinas e Malesa, saranno al top della condizione, l'esperto condottiero Mauro Giorico sarà nell'ideale condizione di avere una rosa ampia e di grande valore da cui attingere.

Passando ai "cugini" calangianesi si può senza dubbio affermare che la sconfitta dell'esordio, peraltro giunta più per episodi contrari che per demerito, è stata subito dimenticata, grazie alla vittoria di Sassari. Lo splendido gol di Dombrovoschi, difensore di quelli tosti ma capace di impostare e realizzare, ma anche il fatto che mister Marini ha potuto riavere a disposizione uomini indispensabili sia tatticamente che tecnicamente, hanno consentito di riannodare i fili del discorso e con esso la concreta speranza di poter disputare un tranquillo campionato.

Sul fronte arrivi c'è da segnalare quello del centrocampista 21enne Luca Giorgi, un elemento affidabile che tornerà certamente utile nel corso della stagione.

