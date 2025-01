Il Budoni allunga su Monastir, Ossese, e Tempio. È andata in scena oggi la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. La capolista espugna (1-2) il campo del Ghilarza. I gol dei biancocelesti di Tapparello e Piassi (rigore). In mezzo la rete dei padroni di casa di Chappino.

Monastir bloccato (0-0) in casa da un’Iglesias in gran salute. L’Ossese non va oltre il pari (1-1), dopo essere andata sotto, contro l’Alghero. Ospiti in vantaggio al 38’ con Spanu, nella ripresa il pareggio di Mascia. È il primo pari stagionale per i bianconeri.

Il Tempio cade (3-2) a Lanusei con l’ex cenerentola Barisardo alla seconda vittoria consecutiva. Nel primo tempo, a segno al 2' Lemiechevsky, al 4' Dimitrievic, al 24' Soilihi e al 36' ancora Lemiechevsky. Nella ripresa la rete decisiva di Mabo.

Al “Signora Chiara” di Calangianus finisce senza reti tra i giallorossi e il Li Punti. Un grande Villasimius espugna (1-3) il “Frogheri” di Nuoro: è crisi per la Nuorese. Le marcature dei sarrabesi di Beugré (45'), Argiolas (58') e Melis (63'). Per i barbaricini il gol della bandiera è di Cadau su rigore al 71'.

In coda, tre punti d’oro per il Carbonia che piega (3-2) un mai domo Taloro. Le reti di Ricci (21’ e 89’) Fadda (27’), Broglia (37’) e Mereu (75’). Il San Teodoro si aggiudica (2-1) il delicatissimo scontro con la Ferrini, ora ultima in solitudine. Per i teodorini doppietta di Sánchez, per i blucerchiati gol di Camba.

© Riproduzione riservata