Nell’anticipo dell’ottava giornata di Eccellenza, a Oristano il Ghilarza batte (0-2) e sorpassa in classifica la Tharros. I giallorossi balzano in quarta posizione, a quota 13, in attesa delle gare di domani. Per i giallorossi doppietta di Atzei.

In Promozione (girone A), il Guspini di Nicola Manunza mostra subito i muscoli affossando (0-5) in trasferta il La Palma. Protagonisti Frau, autore di una tripletta, e Anedda (doppietta). Il Villamassargia ha battuto (2-1) il Selargius grazie ai gol di Mulas e Milas. Per i granata a segno Cardia. È finita senza reti Atletico Cagliari-Asseminise. Vittoria per 2-1 del Castiadas contro Cus Cagliari.

Nel girone B, il Posada ha espugnato (1-3) il campo del Siniscola. Pareggio (0-0) tra Atletico Bono e Paulese.

Nel gruppo C, Tempio bloccato (0-0) dall’Ozierese. Esordio vincente (3-1) dell’Usinese contro il Bonorva. Successo (0-2) esterno dello Stintino col Coghinas.

