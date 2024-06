LB Ogliastra Calcio, progetto di congiunzione sportiva fra Lanusei e Bari Sardo, si presenta alla comunità. Nata ufficialmente ieri, la nuova realtà sportiva presieduta da Roberto Ibba si è presentata ieri nell’aula consiliare del comune di Lanusei. Con se porta tutta la storia del Bari Sardo, compreso il titolo, arricchito dall’energia di diverse persone di Lanusei e che ambisce a elevare il progetto a punto di riferimento per tutto il territorio. Con un ricco organigramma, ai vertici conta i vice presidenti Gianluigi Chidolu e Antonio Demurtas, il segretario Valerio Chighine, il Dg Alessandro Melis e i tesorieri Daniela Onnis e Gianni Agus.

Il presidente Ibba nel presentare il progetto che giocherà il campionato di Eccellenza commenta «LB Ogliastra Calcio ha l’ambizione di confermare e rafforzare la presenza in Eccellenza, nel territorio, con un settore giovanile in crescita. Non dobbiamo pensare come singolo paese ma aprirci al mondo dove l’inclusione è alla base di tutto. Pensiamo di poter fare bene per il territorio e per i giovani. Condivideremo gli spazi con il Calcio Lanusei, senza fare guerra a nessuno ma con lo spirito di collaborazione».

Sul fronte allenatore «Ne abbiamo contattati alcuni, uno in particolare che spero di presentare in occasione della Fiera delle ciliegie. È uno di fuori, con esperienza nei professionisti». Il 18 agosto inizia la preparazione al Lixius.

