Dopo l’undicesima giornata di ritorno si può parlare di missione completamente riuscita da parte delle quattro formazioni galluresi del torneo di Eccellenza.

Sono stati in totale 8 i punti conquistati: vittorie per il Budoni primo della classe a 65 punti e in vantaggio di 6 punti dalla seconda e per il Tempio, terzo a 57 punti, a meno 2 dal Monastir secondo in classifica.

Le altre due galluresi hanno incassato un punto a testa: il Calangianus ha pareggiato a reti bianche con la Nuorese in trasferta, mentre il San Teodoro Porto Rotondo, dopo l'iniziale svantaggio del primo tempo a Carbonia, è riuscito a ottenere in pieno recupero il pareggio (2-2), peraltro contro una diretta concorrente nella lotta per evitare i playout.

Partendo nell'analisi dalla posizione di vertice va sottolineato che gli uomini di Cerbone hanno reagito all'iniziale svantaggio con una ripresa arrembante che ha portato alla parità, nonostante gli avversari del Taloro in inferiorità numerica, abbiano colpito tre legni.

Anche per l'undici di Giorico, specie nel primo tempo, qualche difficoltà è sorta, poiché a dispetto della classifica la Ferrini si è dimostrata un avversaria difficile. Nella ripresa però, ingranando le marce alte, Arca e soci, che hanno anche colpito due legni, hanno messo a segno il gol partita con l'intraprendente Malesa, che regala così scenari assai allettanti per il finale di stagione. Osservando la classifica verrebbe quasi spontaneo dire che l'unica tra le galluresi a potersi permettere il lusso di mettersi, "un' anca subra a s' attera” è il Calangianus. Ma non è ancora arrivato il tempo di oziare: dietro l'angolo, sabato prossimo, i giallorossi saranno infatti ago della bilancia per ciò che concerne sia il discorso playoff ed eventualmente anche di quello che riguarda il primo posto.

Infine, per quanto riguarda il San Teodoro, i “Teodorotondini” nelle gare ancora da disputare dovranno cercare di ottenere il massimo, anche se si dovranno prendere in considerazione le situazioni delle altre squadre di questo segmento. Sia per la parte alta che per l'altra bassa, perlomeno fino al pomeriggio di sabato prossimo è prematuro dare credito a questo o quello scenario.

