Da rivedere? “Non mi è piaciuto il calo di tensione avuto nel finale che ci ha portato a regalare due reti all'avversario”. Parola di Roberto Occhiuzzi.

All’indomani del 2-2 col Cos Sarrabus-Ogliastra, l’allenatore dell’Olbia può ben rammaricarsi per un pareggio subito in rimonta. L’avversario ci ha messo del suo, credendoci fino alla fine e tenendo bene il campo e testa a una squadra di categoria superiore, il tutto con meno di una settimana di preparazione alle spalle, ma è chiaro che quando prendi due gol negli ultimi 15’ qualcosa non ha funzionato.

Fortuna vuole – tra virgolette – che il campionato di Serie C sia destinato a iniziare a settembre (vedi ricorsi di Campobasso e Teramo), e la Coppa Italia a fine agosto, regalando ai bianchi una settimana extra prima del debutto ufficiale.

Così, al test con l’Atletico Uri, in programma giovedì al “Borucca” di Buddusò, dovrebbe seguirne un altro: la società vorrebbe infatti organizzare un’altra amichevole al “Nespoli” per il 21 agosto, data in cui, prima degli slittamenti di cui sopra, avrebbe dovuto prendere il via la stagione con la Coppa Italia.

© Riproduzione riservata