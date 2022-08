Ci sono volute poco più di 24 ore in casa Tharros, compagine che sarà al via del prossimo torneo di Eccellenza, per individuare in nome del nuovo allenatore: sarà Giampaolo Murru alla guida del sodalizio biancorosso fino alla fine della stagione.

La guida. Murru, reduce da un anno di inattività dopo due stagioni alla guida del Guspini, arriva a Oristano in sostituzione di Maurizio Firinu, dimessosi l’altro ieri per motivi di carattere lavorativo. A confermare l’arrivo è il patron, Tonio Mura: “Ci siamo attivati subito – commenta Mura – e tra gli allenatori liberi, penso sia uno di quelli che conosce bene il calcio dilettantistico. Tante volte l’ho incontrato in giro per i campi e si aggiorna. Da giocatore era fortissimo, tante volte ha fatto male alla Tharros e spero che stavolta ci possa restituire gioie”.

Al lavoro. Il nuovo allenatore sarà subito a lavoro, anche se non siederà in panchina nella sfida di domani, in Coppa Italia, contro il Ghilarza (ore 17.30). Osserverà dalla tribuna i suoi nuovi giocatori che, per l’occasione, verranno guidati in panchina dal mister della Juniores Gianluca Congiu e dal preparatore dei portieri, Andrea Lombardi. Murru avrà poi una settimana di tempo per preparare l’esordio in campionato contro la Monteponi Iglesias. “E’ un tecnico – afferma il patron – che lavora parecchio sul campo e proseguirà nel lavoro con lo stesso gruppo che ha iniziato con Firinu”.

