È a favore del Carbonia il primo appuntamento con la finalissima del campionato di Serie D regionale di basket. Superato Elmas per 79-72, davanti ad una cornice di pubblico tipica delle grandi occasioni.

La gara. L’atmosfera è quella da grande evento e i padroni di casa partono subito con grande intensità, portando il vantaggio sulla doppia cifra dopo soli 10’ di gioco (33-20). La compagine ospite risponde nella seconda frazione, accorciando il divario sino al -1 dell’intervallo lungo (45-44). Si cambia canestro e i “miners” ritrovano la via del canestro con grande continuità, stringendo, nello stesso tempo, le maglie in difesa fino al 68-54 del 30’. Negli ultimi 10’ i masesi riprovano a cucire, ma il quintetto allenato da Marco Fae tiene un margine di sicurezza fino alla sirena finale. Miglior marcatore della gara è Crobu, del Carbonia, con 20 punti, mentre per Elmas, Serra si ferma a 17.

Garadue. Domani di nuovo in campo per la rivincita. Teatro il palazzetto dello sport di Elmas, alle 20.30, con i padroni di casa che cercheranno di allungare la serie fino alla “bella”, in programma nel weekend di nuovo a Carbonia. Anche a Elmas è previsto il pienone e un ambiente che definire “caldo” è riduttivo.

Playout. Salvezza ottenuta in casa Azzurra Oristano. La compagine allenata da Massimo Poli chiude la serie contro Assemini con una vittoria a tavolino (formazione asseminese non si è presentata per gara 3) e conserva sul campo la possibilità di prendere parte al prossimo torneo di serie D.

