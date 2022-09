Il conto alla rovescia verso l’avvio dei campionati è già partito e, prima che termini, le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali e regionali ne approfittano per fare le prove generali.

Il 12º “Memorial Saba” organizzato dal San Salvatore a Selargius, vedrà in corsa due squadre di A2 femminile, le padrone di casa della Techfind e il Cus Cagliari, e altrettante di B, la Virtus e l’Astro.

Il calendario prevede due giorni di gare. Si partirà domani alle 18 con Cus Cagliari-Astro, seguita alle 20 da San Salvatore-Virtus. Le due squadre perdenti, sabato si affronteranno alle 18 per conquistare il terzo posto, le due vincenti, alle 20, giocheranno la finalissima.

Maschile. Al Pala Del Rio di Elmas, intanto, tra oggi e domani si giocherà un interessante antipasto di C Silver, il 2º “Memorial Michele Del Rio e Marcilio Marcis”. Vi prenderà parte anche l’Esperia Cagliari, prossima al debutto in C Gold (9 ottobre a Ciampino, 15 ottobre in casa contro la Stella Azzurra). Si comincerà alle 18 con Esperia-Antonianum, remake dell’ultima finale regionale, e si proseguirà con Elmas-Calasetta. Domani alle 18 si giocherà la finale per il 3º-4º posto e alle 20 la finale 1º-2º posto.

