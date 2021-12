Grande partecipazione a Nuoro per la prima edizione della manifestazione “Una Barbagia di Sport”. Tre giorni di competizione, divertimento e passione alla scoperta delle tipicità e delle bellezze del territorio con oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sardegna e una cornice di pubblico che ha fatto registrare centinaia di presenze durante il weekend. Manifestazione sportiva rivolta a tutti gli appassionati di brazilian jiu-jitsu, grappling e powerlifting con tre diversi appuntamenti dedicati alle singole discipline. “Siamo soddisfatti e orgogliosi dell’andamento della manifestazione”, dice Matteo Brodu, fondatore dell’a.s.d Isola dello Sport, “in particolare del feedback ricevuto dai partecipanti e dell’apprezzamento del pubblico per le discipline coinvolte, ricevendo i complimenti per come siano state belle da vedere dal vivo e per aver coinvolto anche ragazzi diversamente abili. Lo sport unisce e siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a collegare i punti che intercorrono tra sport, convivialità e turismo in un periodo in cui la Sardegna, e soprattutto l’entroterra, vedono un netto calo di presenze in questo periodo”. E ancora: “La cosa fantastica è stata come i partecipanti abbiano apprezzato tutti gli aspetti della manifestazione: non solo la competizione in sé, ma anche i momenti di formazione e di convivialità”, sottolinea Brodu. “In tanti sono rimasti estasiati dalla qualità dei menù tipici sardi e dalla particolarità del centro storico nuorese e delle sue bellezze, dalla statua di Grazia Deledda a Piazza Satta progettata da Nivola. In ottica futura vogliamo cercare di potenziare la manifestazione. Una Barbagia di Sport vuole essere infatti un’esperienza sportiva, culturale e turistica a tutto tondo. Il nostro obiettivo è quello di creare un appuntamento annuale coinvolgendo sempre più discipline e continuare a trasmettere i valori dello sport facendo crescere allo stesso tempo il turismo legato al nostro territorio”.

