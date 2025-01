Esplosivo avvio della MATEX Marabadminton Academy nella prima giornata del campionato di Serie A di Badminton. La squadra sarda, opposta a Modena e Chiari, ha vinto le prime due gare di oggi a Malles, in Alto Adige, mettendo in chiaro le proprie ambizioni. Ha vinto le due partite di inizio stagione per 4-1.

Grandi prestazioni di tutti, in particolare dei nuovi acquisti Lea Palermo e Julien Maio che si sono inposti in tutti e quattro gli incontri giocati, i doppi maschili e femminili e, insieme, nei due doppi misti. Convincenti prestazioni anche per Christopher Vittoriani che ha vinto entrambi i doppi maschili, mentre le uniche due sconfitte sono arrivate nel singolare femminile: la danese Husher Ruus sconfitta di misura dalla bulgara Pavlova in 3 set, la francese Cloteax Foucalt in due tiratissime partite.

Domani alle 9 la rivincita della finale scudetto 2024, contro i campioni in carica del BC Milano.

