Niccolò Gabrieli e Ludovico Gelmi approdano all’Olbia: il primo, difensore, arriva in prestito dal Sudtirol, il secondo, portiere, dall’Atalanta, e saranno a Buddusò sabato per l’inizio del ritiro precampionato dei bianchi in vista della prossima stagione di Serie C.

Classe 2002, Gabrieli è cresciuto nel settore giovanile degli altoatesini, con cui ha debuttato in Serie C nel 2019. A seguire le esperienze alla Primavera della Fiorentina e alla Cavese in Serie D, torneo in cui ha giocato 25 partite centrando il 2° posto in classifica e la vittoria ai playoff del proprio girone.

Una curiosità: oggi stesso, prima di firmare con l’Olbia, Gabrieli ha sottoscritto il primo contratto da professionista col Sudtirol, un biennale con scadenza al 30 giugno 2024 e opzione per altre due stagioni.

Dunque Gelmi. Il secondo colpo di giornata l’Olbia lo piazza tra i pali col 21enne giocatore prodotto del vivaio nerazzurro. Dopo l’avventura in Primavera, caratterizzata dall’esperienza nella Uefa Youth League 2019/2020, nello scorso campionato il portiere di Alzano Lombardo (con trascorsi nelle selezioni azzurre giovanili) ha vestito la maglia della Feralpisalò in Serie C totalizzando 15 presenze prima di passare, durante il mercato invernale, alla Pro Vercelli. Senza mai giocare: la fame per conquistare la maglia da titolare non gli mancherà.

